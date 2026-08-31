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MN - Milan, ripresa degli allenamenti: squadra al lavoro a Milanello

MN - Milan, ripresa degli allenamenti: squadra al lavoro a MilanelloMilanNews.it
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Oggi alle 12:02News
di Redazione MilanNews
In corso a Milanello in primo allenamento della settimana in vista della partita di domenica contro la Juventus

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi alla squadra dopo la vittoria sul Venezia. 

In questo momento è in corso una seduta a Milanello, dove il gruppo di Ruben Amorim ha iniziato a preparare la trasferta di domenica all'Allianz Stadium contro la Juventus. 