Pulisic cerca i primi minuti stagionali: settimana chiave verso la Juventus

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Settimana importante per Pulisic per riuscire a cercare i primi minuti stagionali

Dopo due giorni di riposo il Milan tornerà domani a Milanello per preparare la sfida di domenica contro la Juventus. Sarà una settimana importante soprattutto per Christian Pulisic, ancora fermo a zero minuti in campionato.

Amorim ha spiegato più volte di voler gestire con cautela i carichi di lavoro dell'americano per evitare ricadute dopo il recente infortunio, ribadendo però quanto l'americano sia importante per la squadra e il progetto. Ora Pulisic avrà diversi giorni per migliorare la condizione e provare a trovare finalmente spazio all'Allianz Stadium, dove lo scorso anno sbagliò un rigore.