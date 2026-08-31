Como, Fabregas: "La partita contro il Milan mi ha fatto capire tante cose: non possiamo sempre giocare noi"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la vittoria contro il Napoli.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è così espresso in conferenza stampa dallo Stadio Maradona dopo la vittoria contro il Napoli.

Si è vista anche l'altra faccia del Como. Quando il Napoli ha pressato, vi siete difesi bene. "Si, è vero, ci dobbiamo abituare al livello di quest'anno. 45 minuti top, dopo 15 minuti secondo tempo bene, ma abbiamo iniziato a capire che loro hanno fatto cambi con gente di qualità. Capendo questo, gli ultimi 15 minuti in blocco basso: non piace essere là, certo, ma abbiamo capito che non possiamo sempre giocare noi. L'abbiamo capito già l'anno scorso, soprattutto dopo quella partita con il Milan in casa. Dobbiamo continuare a crescere".

Quanto sta crescendo Baturina? "Grandissimo giocatore, è cresciuto tantissimo nella seconda parte della scorsa stagione. Ha fatto anche un grande Mondiale, è arrivato un po' più tardi degli altri, ma si sta abituando. Oggi ha fatto molto bene. Sono giocatori molto giovani, la nostra età media era di 24 anni, quella del Napoli di 29. Stiamo lottando contro squadre di campioni, noi siamo molto giovani. Non sono un allenatore che deve vincere, sono un formatore, un educatore, sono ragazzi e devo formarli. Anche quelli che sono arrivati come Chalobah e Milla".

Quale calciatore ruberebbe al Napoli? Cosa le porta l'approccio alla Champions? "Non è il momento, manca una partita importantissima col Genoa. Ci saranno tante partite dove loro sono meglio di te, lo devi accettare: loro hanno l'80% di vincere la partita, noi il 20%. Quando vai molto veloce nel processo, come noi che siamo 5-6 anni in avanti, qualcosa devi concedere. Questo è un processo passo dopo passo, anche se vogliamo sempre guardare avanti. La vita è fatta di piccoli momenti, oggi è un gran momento. Da domani pensiamo a venerdì"