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VIDEO MN - Omari Hutchinson è arrivato alla Clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

VIDEO MN - Omari Hutchinson è arrivato alla Clinica La Madonnina per le visite mediche con il MilanMilanNews.it
Oggi alle 08:30News
di Lorenzo De Angelis
Omari Hutchinson è arrivato alla Clinica La Madonnina per sottoporsi al consueto iter di visite mediche con il Milan.

Stando a quanto documentato dalla redazione di MilanNews.it, Omari Hutchinson è arrivato alla Clinica La Madonnina per sottoporsi al consueto iter di visite mediche con il Milan. Successivamente il 2003 anglo-giamaicano si recherà presso il centro sportivo Ambrosiano per l'idoneità sportiva ed infine a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero per questa stagione. 

LE CIFRE DELL'OPERAZIONE OMARI HUTCHINSON

Omari Hutchinson si trasferisce al Milan dal Nottingham Forest in prestito oneroso da circa 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 40. 