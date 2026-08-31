Milan, torna di moda Krösche: possibile addio all’Eintracht dopo il mercato

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Con l'imminente addio all'Eintracht Francoforte, quello di Markus Krosche potrebbe tornare ad essere un nome di estrema attualità dalle parti di Casa Milan

Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il nome di Markus Krösche può tornare d'attualità in casa Milan. Il dirigente dell'Eintracht Francoforte, già a lungo corteggiato dai rossoneri a inizio estate, potrebbe lasciare il club tedesco dopo la chiusura del mercato grazie a una clausola presente nel contratto (in scadenza nel 2028).

Il Milan non ha ancor aassegnato stabilmente il ruolo di direttore dell'area tecnica e Krösche resta un profilo molto apprezzato. Inoltre, il dirigente tedesco avrebbe dato il proprio gradimento alla scelta di Ruben Amorim in fase di trattativa, alemento che potrebbe favorire un suo eventuale inserimento in rossoneor.