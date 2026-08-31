News VIDEO MN - Hutchinson ha terminato l’idoneità sportiva

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Omari Hutchinson ha terminato l’idoneità. Next stop Hotel Melia poi Casa Milan.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Omari Hutchinson ha da poco terminato l'idoneità sportiva. Next stop Hotel Melia, poi Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero.

Negli studi di Sky Sport Massimo Marianella, massimo esperto della Premier League, ha così parlato del colpo Hutchinson: "Mi piace tantissimo. Mi sembra un’idea straordinaria del Milan perché non è uno di quei nomi sexy del calciomercato, di quelli inseguiti che finiscono costantemente sulle prime pagine, ma è un giocatore davvero forte. Io l’ho visto soprattutto con la maglia dell'Ipswich ed è un profilo cresciuto in settori giovanili importanti: Arsenal prima, Chelsea poi. Può giocare largo a destra per accentrarsi, può agire dietro la punta o fare tecnicamente anche la seconda punta di movimento. Non è un giocatore strutturato perché è piccolino, ma ha tantissimo talento, grande velocità e tanto movimento. A me piace tantissimo, è davvero una bellissima idea del Milan: parliamo di Omari Hutchinson, un gran colpo se la trattativa andrà a buon fine".