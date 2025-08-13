Top 10 delle cessioni più remunerative del Milan: 3 appartengono a questa finestra di mercato

Top 10 delle cessioni più remunerative del Milan: 3 appartengono a questa finestra di mercato
Oggi alle 17:00News
di Gaetano Mocciaro

Malick Thiaw è entrato nella Top 10 delle cessioni più remunerative della storia del Milan. Sesto posto per il tedesco, mentre resiste da 16 anni il record di Kakà. Va evidenziato come in questa classifica, ci siano ben 3 trasferimenti di questa estate: Reijnders al Manchester City, Theo all'Al Hilal e, ovviamente, Thiaw al Newcastle.


1. Kakà (2009, al Real Madrid) 67 milioni
2. Sandro Tonali (2023, al Newcastle) 58.9 milioni
3. Tijjani Reijnders (2025, al Manchester City) 55 milioni
4. Andriy Shevchenko (2006, al Chelsea) 43.88 milioni
5. Thiago Silva (2012, al Paris Saint-Germain) 42 milioni
6. Malick Thiaw (2025, al Newcastle) 38 milioni
7. Leonardo Bonucci (2018, alla Juventus) 35 milioni
8. Theo Hernandez (2025, all'Al Hilal) 25 milioni
9. Krzystof Piatek (2019, all'Hertha Berlino) 24 milioni
10. Charles De Ketelaere (2024, all'Atalanta) 23.2 milioni
 