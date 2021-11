Torino, Bremer temporeggia sul rinnovo. Tuttosport: "Le cifre dell'offerta". Sul brasiliano Milan, Inter e Napoli

A Torino sponda granata, è già caso Bremer. Il giocatore va in scadenza nel 2023, ma il Club vuole chiudere il prolungamento del contratto, visto l'interesse di tanti club sia italiani (su tutti Inter, Milan e Napoli) che inglesi (il Tottenham lo ha cercato). Il giocatore, però, continua a dribblare la questione rinnovo. I vertici granata lo definiscono incedibile a gennaio, e per il Club non vale meno di 30 milioni di euro. La volontà di Cairo e collaboratori è quella di chiudere il rinnovo entro i primi due mesi del nuovo anno, come riportato da Tuttosport, e la cifra sul piatto parla di 1,8 milioni più bonus a stagione, con prolungamento fino al 2025. Per il momento, però, Bremer aspetta...