Tra Zhang e Cardinale è gelo. Tuttosport: "I motivi potrebbero essere due"

Prosegue il gelo tra Gerry Cardinale e Steven Zhang. Da quando il proprietario di RedBird è diventato il numero uno rossonero, sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, i due non si sono mai parlati: "Almeno in pubblico, e non si segnalano telefonate", puntualizza il quotidiano. L'ultima puntata di questo particolare rapporto andrà in scena questo pomeriggio, considerando che non si terrà il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Inter e Milan.

Tradizione che il Diavolo ha abbandonato da un paio di stagioni, ma che i nerazzurri hanno portato avanti fino alla sfida con il Benfica. La freddezza nei rapporti potrebbe essere riconducibile alla scelta di Cardinale di cambiare strada sullo stadio, oltre a possibili motivi legati alla situazione internazionale tra Stati Uniti e Cina.