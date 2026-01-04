Troppo Inter per il Bologna, i nerazzurri vincono 3-1

Questa volta il Bologna non sgambetta l'Inter. A San Siro questa sera è andata in scena l'ultima partita della diciottesima giornata di campionato, la penultima del girone di andata. I nerazzurri centrano il loro obiettivo e vincono 3-1 contro la squadra di Vincenzo Italiano che, meno di un mese fa, eliminava la formazione di Cristian Chivu ai tiri di rigore della semifinale di Supercoppa. A decidere la gara il gol di Zielinski nel primo tempo, seguito dalle reti di Lautaro e Thuram nel corso della ripresa. Vana la rete nel finale di Castro.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan

03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0

03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1

03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1

03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1

03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0

04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli 0-2

04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese 1-0

04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino 0-3

04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna 3-1