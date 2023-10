Tuttosport: "Cattivissimo Theo: è il più ammonito del campionato"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Cattivissimo Theo: è il più ammonito del campionato". In appena sette presenze in Serie A, il terzino rossonero ha già collezionato cinque cartellini gialli e sarà quindi fermato per un turno dal Giudice Sportivo. L'ex Real, che deve cercare di protestare meno in campo e fare meno falli ingenui, sarà costretto ora a saltare il prossimo match contro la Juventus.