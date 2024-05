Tuttosport - Florenzi e Fonseca si ritrovano al Milan: a Roma il feeling tra i due non scattò mai e il terzino preferì andare via

Quattro anni dopo Paulo Fonseca e Alessandro Florenzi si ritroveranno al Milan dopo essere gà stati insieme alla Roma dove però il feeling tra i due non è mai scattato, tanto che il terzino decise di lasciare il club giallorosso a gennaio 2020 per andare in prestito al Valencia. In estate, il giocatore italiano torno nella Capitale, ma anche stavolta preferì non restare e andò al PSG. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Ora i due si ritroveranno a Milanello anche se per il momento non c'è ancora l'ufficialità dell'arrivo di Fonseca al posto di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. E' comunque una questione di giorni perchè il Milan ormai ha deciso e la sua scelta è ricaduta proprio sull'ex allenatore portoghese della Roma.