Tuttosport - Milan, da oggi Ibra sarà di nuovo a Milanello: l'obiettivo è sempre il Tottenham

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo qualche giorno negli Stati Uniti tra vacanze, visite di controllo e allenamenti, Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia e ieri sera era presente a San Siro per la sfida contro la Roma. Come riferisce stamattina Tuttosport, da oggi l'attaccante svedese sarà di nuovo a Milanello per proseguire il suo lavoro di recupero: l'obiettivo è sempre quello di tornare in campo per gli ottavi di Champions League contro il Tottenham a metà febbraio.