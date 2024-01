Tuttosport: "Milan Next Gen: avanti tutta!"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan Next Gen: avanti tutta!". Il club di via Aldo Rossi punta a fare la seconda squadra e ha già avviato i contatti con la Lega Pro. La volontà rossonera dunque c'è, ora bisognerà capire se ci sarà qualche società non idonea per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C che potrà fare spazio al Milan. Ad oggi il Diavolo è in pole anche perchè l'unica squadra di Serie A che potrebbe togliergli il posto è l'Inter che però non è interessata a costruire una squadra Under 23.

Ma perché il Milan si sta muovendo in questa direzione? Come spiegato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere il nostro approfondimento), i motivi sono diversi: uno di questi è quello legato allo sviluppo interno dei propri giocatori senza doverli mandare in prestito in altre squadre. A questo si aggiunge poi anche il fatto che i regolamenti Fifa hanno imposto un limite ai giocatori da poter mandare in prestito, impedendo così la creazione di “società satellite”.