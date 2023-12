Tuttosport - Non solo Simic: tanti Primavera in aiuto dei "grandi". C'è Camarda

Questa mattina Tuttosport fa un po' la conta dei presenti e degli assenti in casa rossonera, visti i tanti infortuni in difesa e a centrocampo che la squadra di Stefano Pioli deve fronteggiare. Oltre ai lungodegenti Kalulu, Thiaw, Caldara e Pobega, mancheranno anche Tomori e Musah. Per questo motivo Pioli è costretto a "saccheggiare" la Primavera che, almeno, questo weekend non è impegnata e per questo non sarà penalizzata.

Oltre a Jan Carlo Simic e Davide Bartesaghi che hanno più volte ormai giocato in questa stagione, Pioli porta con sè, come scrive Tuttosport, almeno altri tre giocatori della squadra di Abate. Il capitano Zeroli, già presente a Salerno, il difensore Jimenez, anche lui già convocato in altre occasioni, e anche Francesco Camarda che ha esordito giovanissimo a inizio mese.