Tuttosport - Questa sera Cardinale non dovrebbe essere a San Siro

In occasione della gara di andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, era presente tra il pubblico di San Siro anche Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan, però, questa sera non dovrebbe essere allo stadio per assistere dal vivo all'andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga. Questo secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina che ribadisce anche che il manager americano, che sta cercando investimenti e possibilità di collaborazione in Medio Oriente, non ha intenzione di perdere le quote di maggioranza del Milan ma semplicemente di arricchire le possibilità di crescita del club.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

Quarto uomo: Arda Kardeşler (TUR)

Video Assistant Referee: Alper Ulusoy (TUR)

Assistente Video Assistant Referee: Abdulkadir Bitigen (TUR)

DOVE VEDERE MILAN-SLAVIA PRAGA

Data: giovedì 7 marzo 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, TV8, DAZN

Web: MilanNews.it