Tuttosport titola: "Rangnick, dentro o fuori. Ma Planes ora è defilato..."
Tuttosport in edicola oggi titola così sul Milan: "Rangnick, dentro o fuori. Ma Planes ora è defilato...". Il Diavolo vuole affidare l'area tecnica milanista a Ralf Rangnick, il quale però è ancora in attesa della risposta di RedBird che deve dire se accetta o meno le condizioni che ha posto il tedesco, il quale ha chiesto pieni poteri nella gestione dell’area sportiva, dalla nomina del direttore sportivo all’allenatore fino alla riorganizzazione dei match analyst, dello scouting e anche del settore giovanile, dall’Under 19 all’Under 10.
Rangnick resta il grande favorito e lo testimonia anche il fatto che il Milan non ha avuto più contatti con la sua prima alternativa Ramon Planes, ex ds di Tottenham e Barcellona, da oltre una settimana. Tutto lascia pensare quindi che alla fine RedBird accetterà le condizioni di Rangnick e affiderà a lui le chiavi del nuovo progetto sportivo rossonero.
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