Tuttosport - Verso Juventus-Milan, due dubbi di formazione per Pioli: Tomori-Romagnoli e Rebic-Leao

In vista del match di domenica in casa della Juventus, Stefano Pioli ha solo due dubbi di formazione, uno in difesa e uno in attacco: come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero deve infatti ancora decidere chi schierare tra Tomori e Romagnoli al centro della difesa insieme a Kjaer e chi agirà da attaccante esterno a sinistra tra Rebic e Leao.