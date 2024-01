Udine, l'ex sindaco Fontanini spiega le ragioni del no dell'opposizione alla cittadinanza onoraria a Maignan

Dopo i gravi insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan durante Udinese-Milan, il sindaco della città friulana ha proposto di dare la cittadinanza onoraria al francese, ma la sua iniziativa è stata bocciata dal Consiglio Comunale. A votare contro è stata l'opposizione di centrodestra che attraverso le parole dell'ex sindaco leghista Pietro Fontanini ha spiegato le ragioni del no: "Sono convinto che la cittadinanza non debba essere conferita perché potrebbe sembrare un’azione riparatoria per una colpa che i friulani non ritengono di avere.

Per prassi e tradizione la cittadinanza onoraria si riconosce a personalità che hanno concretamente contribuito al benessere socio-culturale dei cittadini. La vicenda Maignan non rientra in queste fattispecie, che vanno senza dubbio, in modo fermo, condannate" riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.