Nelle ultime due stagioni Mario Gila non è mai andato sotto i 3000 minuti

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Mario Gila potrebbe essere il primo rinforzo in difesa del nuovo Milan di Ruben Amorim

Il Milan è alla ricerca di un difensore affidabile con il quale andare a rinforzare la (nuova) retroguardia di Ruben Amorim. Questo tipo di profilo potrebbe - e dovrebbe - rispondere nel nome di Mario Gila, per il quale la dirigenza rossonera starebbe lavorando intensamente in queste ore per riuscire a regalarlo al tecnico portoghese già per il primo giorno di raduno.

Lo spagnolo non sarà l'unico acquisto che il Milan farà in questo reparto, ma i numeri registrati nelle ultime stagioni con la maglia della Lazio fanno capire perché Ruben Amorim si sia speso in prima persona per sbloccare l'operazione chiamandolo. Mario Gila è il difensore affidabile per eccellenza, come confermano gli oltre 6000 minuti totalizzati nella Capitale nelle ultime due stagioni, nonostante i vari infortuni che in alcune circostanze l'hanno costretto a restare fuori (al massimo) 27 giorni.