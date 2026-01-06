Un anno fa il Milan ribaltava l’Inter e conquistava la Supercoppa Italiana
Dolci, dolcissimi ricordi. Un anno fa l’ultimo trofeo del Milan, arrivato in una notte araba contro l’Inter in finale di Supercoppa Italiana. I rossoneri vinsero 3-2 al termine di una rimonta pazzesca, emozionante. Fu la serata di Sergio Conceiçao, alla guida dei rossoneri da poco più di una settimana ma soprattutto di Theo, Pulisic e Tammy Abraham. I marcatori di una serata che ancora oggi (e per sempre) ricorderemo con felicità e gioia. Un anno fa il Milan diventava Supercampione d’Italia.
INTER-MILAN 2-3
Marcatori: 45'+1 Lautaro (I), 47' Taremi (I), 52' Theo Hernandez (M), 80' Pulisic (M), 90'+3 Abraham (M)
INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5.5, de Vrij 5.5 (85' Darmian sv), Bastoni 6.5; Dumfries 6, Barella 6 (85' Frattesi sv), Calhanoglu 6 (35' Asllani), Mkhitaryan 6.5 (65' Zielinski 6), Dimarco 6.5 (66' Carlos Augusto 6); Taremi 7, Lautaro Martinez 6.5. All. Inzaghi
MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Royal 4.5 (87' Calabria sv), Tomori 6, Thiaw 6, Theo Hernandez 7; Musah 5 (77' Abraham 7), Fofana 5.5; Jimenez 4.5 (50' Leao 7.5), Reijnders 6 (77' Loftus-Cheek 6), Pulisic 7; Morata 5.5.All. Conceicao
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Mkhitaryan (I), Dumfries (I), Barella (I), Bastoni (I)
Espulsi: -
