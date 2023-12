"Una giornata da sogno, te lo meriti. Sacrificio e lavoro pagano sempre". La GR Sports celebra così il debutto con gol di Simic

Un pomeriggio che ricorderà per tutta la vita: Milan-Monza di ieri a San Siro ha visto esordire, e segnare, Jan-Carlo Simic. Il 2005 serbo, nato in Germania, ad un anno e mezzo circa dal suo arrivo al Milan ha trovato l'esordio tra i professionisti in una giornata che è diventata ancora più speciale con il gol, quello del momentaneo 2-0, arrivato a fine primo tempo.

Complimenti da parte di tutti: allenatore, tifosi, compagni e anche dalla sua agenzia, la GR Sports di Beppe Riso che celebra su Instagram il centrale. "Una giornata da sogno. Un debutto indimenticabile. Una soddisfazione per tutti noi. Te lo meriti, Jan-Carlo. Passione, sacrificio e lavoro pagano sempre".