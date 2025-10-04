Vernazza: "La differenza tra Milan e Juve si condensa in una figura di regista che tra i bianconeri non c’è"

vedi letture

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport verso Juventus-Milan confrontando Yildiz e Pulisic: "Oggi il panorama sorride a Pulisic, il Milan è in ascesa e domenica allo Stadium può stordire la Juve. In caso di sconfitta, la squadra di Igor Tudor, fresca di quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions, si avviterebbe su se stessa, imboccherebbe il tunnel in cui si era perso Thiago Motta. Vale il contrario: se il Milan cadesse, dovrebbe interrogarsi sul secondo stop in sei giornate, il secondo scivolone in meno di due mesi di campionato peserebbe su eventuali mire di scudetto. Pulisic oggi si muove all’interno di una formazione più definita e alle sue spalle Luka Modric tira i fili del gioco.

La differenza tra Milan e Juve si condensa in questa figura di regista che tra i bianconeri non c’è. Yildiz deve essere il regista di se stesso e dirigere il gioco offensivo. Può farlo, ma l’incombenza forse gli sottrae energie e creatività. Nella Juve, molto dipenderà dalla presenza o meno di Bremer. Se non ci fosse, Pulisic avrebbe un altro vantaggio. Oggi l’americano “nuota” in un contesto migliore, ma nel calcio basta poco per sovvertire sensazioni e pronostici. È sufficiente una giocata di livello e i piedi Yildiz possono colmare molti divari".