Il Verona loda Baresi: "Talento, leadership e valori dentro e fuori dal campo: eredità che rimane nella storia dello sport"

vedi letture

Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

L'Hellas Verona ha espresso sui suoi canali social il cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan: "Hellas Verona FC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano e mondiale. Con il suo talento, la sua leadership e i valori che ha incarnato dentro e fuori dal campo, lascia un'eredità destinata a rimanere nella storia dello sport. Il Club si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutto l’AC Milan".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".