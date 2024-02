Verso Frosinone-Milan, tutte le statistiche pre partita

Continuano ad accumularsi le occasioni perse dal Milan. In casa contro il Bologna, i rossoneri si sono fatti rimontare dal Bologna al 93', dopo avere sprecato due calci di rigore, e non hanno approfittato del pareggio della Juventus in casa contro l'Empoli. L'Inter invece, senza giocare una partita brillante, vince lo stesso a Firenze ed è a +8 sul Milan con una partita da recuperare.

Ora per i ragazzi di Pioli arriva una trasferta da non sbagliare, in casa del Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Si giocherà il 3 Febbraio, sarà la 15ma occasione in questa data. Finora 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2019, quando il Milan fu fermato all'Olimpico per 1-1 dalla Roma: al vantaggio iniziale di Piatek, ha risposto Zaniolo al primo minuto della ripresa. Nel 2016 il Milan sconfisse il Palermo al Barbera, con gol di Bacca e Niang su rigore. Nel 2013, Mario Balotelli con una doppietta regalò la vittoria interna contro l'Udinese per 2-1. Per trovare una sconfitta bisogna tornare indietro fino al 1980, quando i rossoneri furono battuti dalla Juventus per 2-1. Al vantaggio iniziale rossonero a firma De Vecchi, un'autorete di Aldo Maldera e un gol di Bettega nella ripresa condannarono il Milan, allora allenato da Giacomini.

Contro il Frosinone sarà la sesta sfida complessiva nella storia: finora 3 vittorie rossonere e due pareggi. In Ciociaria, nei due precedenti giocati finora, una vittoria per 4-2 il 20/12/2015, con gol rossoneri di Abate, Bacca, Alex e Bonaventura, mentre per i gialloblu segnarono Ciofani e Dionisi, e un pareggio a reti bianche, il 26/12/2018.

Non ci sono stati esordi o ultime apparizioni con la maglia rossonera in casa del Frosinone, così come non ci sono stati prime o ultime marcature.

Per Pioli sarà la prima volta a Frosinone, finora l'unico precedente è il 3-1 con cui il Milan si è imposto nella gara di andata, a San Siro.

Arbitrerà Pairetto di Nichelino. Sarà la decima sfida diretta con il Milan in campo, finora 7 vittorie e 2 pareggi. In questa stagione Pairetto ha arbitrato il Milan solo alla prima giornata, quando i rossoneri sconfissero il Bologna per 2-0.