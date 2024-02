Verso il Frosinone, si va per la conferma della coppia di centrali

Il Milan questo fine settimana sarà impegnato in trasferta contro il Frosinone. I rossoneri giocheranno al Benito Stirpe contro la squadra di Eusebio Di Francesco sabato alle ore 18, in uno degli anticipi della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli, secondo quanto suggerisce oggi il Corriere dello Sport, va verso la conferma della formazione vista in campo negli ultimi tre turni.

In questo senso, Pioli confermerà la coppia di centrali che si è vista in campo nelle ultime uscite. Simon Kjaer affiancato dal rientrato Matteo Gabbia: le alternative, effettivamente, non sono moltissime per Pioli che di fatto può contare solo su Jan Carlo Simic e nemmeno su Marco Pellegrino che sta definendo il passaggio in prestito alla Salernitana.