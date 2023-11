Verso il Psg, la probabile di Pioli. Tre ritorni dal primo minuto: Krunic in vantaggio su Adli

vedi letture

Buone notizie per Stefano Pioli che recupera tutta la fascia destra con Pulisic e Chukwueze che tornano a disposizione: l'americano sarà subito lanciato dal primo minuto e si affiancherà a Giroud e Leao. Tornerà titolare, dopo la comparsata a gara in corso contro l'Udinese, anche Loftus-Cheek. Il ballottaggio più significativo è quello per il centro del campo con Krunic che sembra in vantaggio su Adli. In difesa, viste le defezioni, le scelte sono obbligate: da segnalare anche il ritorno di Theo Hernandez dopo la botta alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultima gara di campionato. Questa la probabile formazione:

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

8 Loftus-Cheek 33 Krunic 14 Reijnders

11 Pulisic 9 Giroud 10 Rafa Leao