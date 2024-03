Verso lo Slavia Praga, la situazione disciplinare del Milan: uno squalificato e quattro diffidati

Il Milan si presenterà domani a Praga contro lo Slavia nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League con uno squalificato, vale a dire Alessandro Florenzi, e quattro diffidati, che sono Mike Maignan, Davide Calabria, Yunus Musah e Fikayo Tomori. In caso di ulteriore ammonizione, il giocatore salterà dunque l'eventuale semifinale di andata della competizione.

Ma quando si azzereranno i cartellino e dunque le diffide? Ecco cosa dice l'articolo 52.04 del Regolamento della UEFA Europa League: "Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni decadono al termine degli spareggi. Non sono dunque contati nella fase a gironi. Inoltre tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Non vengono quindi conteggiati in semifinale”. Le ammonizioni verranno quindi azzerate dopo questo turno di Europa League.