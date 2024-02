Verso Milan-Rennes: la chance a Musah e la spiegazione della sua diffida

Vigilia di Milan-Rennes, playoff di andata dell'Europa League in programma domani sera a San Siro. I rossoneri, reduci da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9) dovranno fare i conti con un'altra squadra in stato di grazia. Infatti i francesi allenati da Julìen sono reduci da 5 vittorie di fila in Ligue 1 (così come il Milan, non perdono da dicembre). Da sottolineare e specificare la presenza di Musah, titolare contro il Rennes ma diffidato in Europa League.

Infatti il centrocampista americano era stato ammonito nell'ultima partita europea del Milan (la trasferta vinta contro il Newcastle). Il regolamento UEFA prevede che, dalla prima partita della fase a gironi, i giocatori e i dirigenti di ogni squadra possono essere squalificati per la partita successiva della competizione dopo tre ammonizioni, senza aver preso necessariamente un cartellino rosso, nonché a seguito di ogni successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, eccetera).