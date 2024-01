Verso Milan-Roma: da Kjaer a Florenzi passando per El Shaarawy, quanti doppi ex

Domenica sera alle 20.45 andrà in scena a San Siro la sfida di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di José Mourinho, partita che rappresenta essere non solo un classico del calcio italiano, ma anche un bivio stagionale fondamentale per le due compagini in ottica Champions League. Sono tantissimi i giocatori che nel corso degli anni hanno vestito entrambe le maglie, con cinque di loro facenti parte della attuali rose (anche se non tutti saranno della partita).

Fra le file del Milan troviamo Simon Kjaer, a Roma nella stagione 2011/12 ed al Milan dal 2020, Alessandro Florenzi, in giallorosso per un vita, dal 2010 al 2020, e poi in rossonero dal 2021, concludendo poi con Antonio Mirante, nella capitale dal 2018 al 2021, anno nel quale poi si è trasferito a Milano.

Fra le trafile della Roma invece troviamo Stephan El Shaarawy, idolo dei tifosi milanisti fra il 2011 ed il 2015 e dal 2016, con un piccola pausa di mezzo, di quelli romanisti, e poi Bryan Cristante, che si è fatto le trafile delle giovanili del Milan, esordendo anche in prima squadra sotto Allegri, per poi diventare un pilastro della formazione giallorossa dal 2018.