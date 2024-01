Verso Milan-Roma: i precedenti a San Siro sorridono ai rossoneri

Domenica sera alle 20.45 andrà in scena a San Siro la sfida di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di José Mourinho, partita che rappresenta essere non solo un classico del calcio italiano, ma anche un bivio stagionale fondamentale per le due compagini in ottica Champions League.

Nel corso degli anni Milan e Roma si sono incontrate in ben 196 occasioni fra campionato e coppe, 98 delle quali a San Siro. Fra le mure amiche il diavolo è riuscito a dettare legge, visto che in casa ha una media vittoria importante contro i giallorossi, che in ben 51 occasioni sono tornati nella capitale sconfitti. La Roma è riuscita comunque ad farsi strada ottenendo punti a San Siro in 47 occasioni, vincendo 22 partite e pareggiandone 25, l'ultima la scorsa stagione in quel rocambolesco 2 a 2 dove andarono a segno Kalulu e Pobega per il Milan, mentre Ibanez ed Abraham per la Roma.