Verso Psg-Milan, evacuati undici aereoporti in Francia. Problemi per raggiungere Parigi

vedi letture

Come riporta il sito de La Repubblica, in Francia c'è l'allerta terrorismo dopo il caso di Bruxelles. Dopo il Louvre e il castello di Versailles, nuovamente evacuato ieri, la minaccia di nuovi attentati in Francia non dà tregua: voli dirottati o ritardati e terminal svuotati. Undici aeroporti sono stati evacuati in Francia a seguito di minacce di attentati, causando gravi disagi nel traffico aereo d’Oltralpe.