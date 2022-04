Verso Torino-Milan, i dubbi di Pioli: dal trequartista alla fascia destra

MilanNews.it

Oggi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan torna ad allenarsi dopo aver osservato un giorno di pausa. Per mister Pioli è già tempo di pensare alle mosse anti-Torino, prossimo avversario nel posticipo domenicale valido per la 32° giornata di Serie A. Secondo la Gazzetta, dovrebbe ritrovare un posto da titolare come trequartista Franck Kessie, con Brahim destinato a sedersi in panchina. Potrebbe poi ritrovare la titolarità sulla fascia destra Alexis Saelemaekers.