Verso Torino-Milan, le ultime di formazioni secondo Sky: se non ce la fa Pulisic c'è Nkunku

Quando manca ancora un allenamento prima della partenza per Torino, a Milanello si comincerà a lavorare nel primo pomeriggio, inizia a prendere forma la formazione che affronterà i granata di Baroni domani sera. Gimenez, Fofana e Athekame sono ancora indisponibili, e a loro potrebbe aggiungersi anche Christian Pulisic. Lo statunitense, ha raccontato Allegri in conferenza, nella notte ha avuto un attacco febbrile e solo domani verrà deciso se sarà o meno della partita.

Riporta Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky, racconta che al momento sembra essere in vantaggio più Nkunku che Loftus-Cheek per il posto in attacco di fianco a Rafael Leao. Anche a centrocampo c'è un ballottaggio e Ricci al momento sembra essere il favorito per sostituire Fofana. Dopo la panchina in Coppa Italia torna Gabbia al centro della difesa.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.