Vi ricordate di Matija Popović? Ha lasciato il Napoli per tornare al Partizan Belgrado
Vi ricordate di Matija Popović? Il classe 2006 serbo che a gennaio 2024 sembrava essere vicino al Milan, salvo poi far saltare tutto con una mossa abbastanza particolare: il trequartista era arrivato a Milano e si era fatto intervistare dai giornalisti fuori dall'hotel senza che ci fosse un accordo totale con il club rossonero, che infatti non è più arrivato a causa delle commissioni richieste dagli agenti.
Popovic ha poi firmato a zero col Monza, in sinergia col Napoli: nell'estate 2024 è passato proprio all'ombra del Vesuvio dove ha giocato con la Primavera azzurra trovando anche un rendimento interessante. Fabrizio Romano riporta che oggi il classe 2006 ha lasciato il Napoli a titolo definitivo per tornare al Partizan Belgrado, che non paga ai partenopei nessun indennizzo per il cartellino ma gli garantisce una percentuale sulla futura rivendita.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan