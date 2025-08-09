Vi ricordate di Matija Popović? Ha lasciato il Napoli per tornare al Partizan Belgrado

Vi ricordate di Matija Popović? Il classe 2006 serbo che a gennaio 2024 sembrava essere vicino al Milan, salvo poi far saltare tutto con una mossa abbastanza particolare: il trequartista era arrivato a Milano e si era fatto intervistare dai giornalisti fuori dall'hotel senza che ci fosse un accordo totale con il club rossonero, che infatti non è più arrivato a causa delle commissioni richieste dagli agenti.

Popovic ha poi firmato a zero col Monza, in sinergia col Napoli: nell'estate 2024 è passato proprio all'ombra del Vesuvio dove ha giocato con la Primavera azzurra trovando anche un rendimento interessante. Fabrizio Romano riporta che oggi il classe 2006 ha lasciato il Napoli a titolo definitivo per tornare al Partizan Belgrado, che non paga ai partenopei nessun indennizzo per il cartellino ma gli garantisce una percentuale sulla futura rivendita.