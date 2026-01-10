VIDEO MN - Milan in partenza per Firenze: c'è anche Tare col gruppo

vedi letture

Il Milan è in partenza per Firenze. Dalla stazione di Rho Fiera Milano in questi minuti è partito il treno charter che porterà il Diavolo nel capoluogo toscano dove, domani alle ore 15, si giocherà la partita contro la Fiorentina. La delegazione guidata da Massimiliano Allegri ha recuperato tutti i pezzi ad eccezione di Santiago Gimenez. Non è partito con la squadra neanche Fikayo Tomori che salterà questo impegno causa squalifica: al suo posto chiamato per la panchina il giovane Matteo Dutu.

Per il resto Allegri recupera Nkunku e ha a disposizione, praticamente per la prima volta, quattro attaccanti per due posti. L'inviato di MilanNews.it si è recato alla stazione per documentare la partenza della formazione rossonera verso Firenze. Presente, come membro della dirigenza, il direttore sportivo Igli Tare. Guarda il video per scorgere facce e umori dei giocatori, alla vigilia di una trasferta molto ostica