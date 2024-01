Vigilia di Milan-Roma: rifinitura mattutina a Milanello per i rossoneri

Il Milan si è allenato ieri mattina a Milanello in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma. E per Stefano Pioli arrivano due buone notizie: Matteo Gabbia e Noah Okafor hanno infatti lavoro in gruppo e dunque saranno regolarmente a disposizione per la gara contro i giallorossi. Il difensore era uscito mercoledì durante Milan-Atalanta di Coppa Italia dopo un duro scontro con De Roon, mentre lo svizzero era ai box per una lesione muscolare rimediata a metà dicembre contro il Monza. Si sono rivisti in gruppo pure Sportiello e Pellegrino. Non si è invece allenato in gruppo Alessandro Florenzi, alle prese con un sovraccarico al muscolo adduttore della coscia sinistra: il terzino ha svolto un lavoro personalizzato e quindi diminuiscono le chance di rivederlo in campo contro la Roma.

Oggi prevista a Milanello una seduta mattutina.