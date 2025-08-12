Visnadi: "La prima ambizione del Milan è vincere lo scudetto dei commercialisti"

Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il mercato del Milan. Ecco le sue impressioni:

Su De Winter

"De Winter l'abbiamo visto, è un buon difensore. Si può discutere se sia più o meno forte di Thiaw. Con i De Winter non vai da nessuna parte. Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter. Si dice che 40 milioni è una cifra che non puoi rifiutare? Ma chi l'ha detto? Thiaw ha dei margini di miglioramento che potevano portarlo molto più in su di dove è arrivato. Resta il fatto che il Milan ha incassato 40 e ha speso 20. Leoni in prospettiva ha altri numeri, è un altro calciatore. Mi sento di dirlo anche se il ragazzo è ancora giovane, con poca esperienza".

Su Athekame

"Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso. L'unica consolazione è che quest'anno hanno speso la metà rispetto a quanto speso un anno fa per prendere Emerson Royal. Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c'era concorrenza internazionale. La prima ambizione per questa società è vincere lo scudetto dei commercialisti, lo scudetto del bilancio. E con questi soldi il Milan ha già messo da parte i soldi che non arrivano dalla mancata qualificazione in Champions League".

Su Jashari

"Erano infastiditi dal fatto che siano andati prima a cercare l'accordo col giocatore. Che poi è andato via alle condizioni più o meno poste dal Brugge. Chi è padrone del cartellino e non ha bisogno di soldi non si fa prendere per il collo".

