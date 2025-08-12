Visnadi: "La prima ambizione del Milan è vincere lo scudetto dei commercialisti"
Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il mercato del Milan. Ecco le sue impressioni:
Su De Winter
"De Winter l'abbiamo visto, è un buon difensore. Si può discutere se sia più o meno forte di Thiaw. Con i De Winter non vai da nessuna parte. Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter. Si dice che 40 milioni è una cifra che non puoi rifiutare? Ma chi l'ha detto? Thiaw ha dei margini di miglioramento che potevano portarlo molto più in su di dove è arrivato. Resta il fatto che il Milan ha incassato 40 e ha speso 20. Leoni in prospettiva ha altri numeri, è un altro calciatore. Mi sento di dirlo anche se il ragazzo è ancora giovane, con poca esperienza".
Su Athekame
"Non lo conosco così a fondo per poter esprimere un giudizio totalmente negativo ma mi lascia molto perplesso. L'unica consolazione è che quest'anno hanno speso la metà rispetto a quanto speso un anno fa per prendere Emerson Royal. Ma Athekame non mi sembra un giocatore che possa colmare una lacuna che il Milan ha da anni in quel ruolo e sul quale non c'era concorrenza internazionale. La prima ambizione per questa società è vincere lo scudetto dei commercialisti, lo scudetto del bilancio. E con questi soldi il Milan ha già messo da parte i soldi che non arrivano dalla mancata qualificazione in Champions League".
Su Jashari
"Erano infastiditi dal fatto che siano andati prima a cercare l'accordo col giocatore. Che poi è andato via alle condizioni più o meno poste dal Brugge. Chi è padrone del cartellino e non ha bisogno di soldi non si fa prendere per il collo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan