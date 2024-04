Vlahovic spreca e la Juventus frena ancora: finisce 0 a 0 il derby col Torino

In uno stadio gremito di tifosi Juventus e Torino non hanno fatto dello spettacolo il principale ricordo di questa partita, ed il risultato finale ne può essere la più lampante conferma. Il derby della Mole è infatti finito 0 a 0, con entrambe le compagine che non hanno fatto niente di straordinario per provare a prevalere sulla rivale cittadini.

Nel complesso potremmo dire meglio la Vecchia Signora, che nel primo tempo ha avuto due chiare occasioni da gol con Dusan Vlahovic, prima bloccato dal palo e poi da un grande Vanja Milinkovic-Savic, che in spaccata non ha permesso al connazionale di trovare la rete del vantaggio.

Una mezz'oretta di Toro a cavallo dei due tempi non basta ai padroni di casa per rompere un digiuno di vittorie che dura dal 26 aprile 2015.