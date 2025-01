Walker: "Sono nato il 28 maggio, lo stesso giorno in cui il Milan ha vinto la Champions a Manchester. Speriamo ci siano altre finali"

Kyle Walker ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sull'arrivo al Milan: "Sono nato il 28 maggio, cioè lo stesso giorno in cui il Milan ha vinto la Champions League a Manchester? Speriamo ci siano altre finali e di scrivere ancora la storia".

Su quando ha giocato a San Siro e ha fatto anche il portiere: "E' stata un'esperienza diversa, la scelta era tra me e Stones. Io e lui abbiamo sempre preso in giro i portieri che non paravano. Il mister alla fine ha scelto me. Se vorrei farlo ancora? Probabilmente no. E' stato difficile, ma la squadra aveva bisogno in quel momento per raggiungere l'obiettivo in Champions League, e sono riuscito a cavarmela su quella punizione".

Sul suo ruolo da terzino:"E' stato un allenatore dello Sheffield a trasformarmi in terzino. Giocavo poco da attaccante centrale, ero veloce ma piccolo, quindi gli avversari mi spingevano via. Il nostro terzino destro si infortunò il mister mi chiese se potessi giocare lì. Ho giocato, è andata bene e due mesi dopo ero in prima squadra. Quindi è stata una sorta di coincidenza. Mi sono divertito in quella posizione, mi è piaciuta la sfida e mettermi alla prova".

Sulla stagione del Milan: "Sono davvero felice di indossare questa maglia e giocare per questo club. Speriamo di chiudere bene la stagione. La Champions sta andando bene, in campionato sappiamo tutti che possiamo fare meglio. Voglio condividere la mia esperienza con i più giovani per giocare con passione, è questo quello che dobbiamo dimostrare, se lo meritano i tifosi".