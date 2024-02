Youth League: ai quarti il Milan affronterà il Real Madrid

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Youth League a discapito di un ottimo Sporting Braga solo grazie alla lotteria dei rigori, nel tardo pomeriggio di oggi il Milan di Ignazio Abate ha anche conosciuto la squadra che dovrà affrontare il prossimo 12 o 13 di marzo al Puma House of Football di Milanello. Il destino ha voluto che l'avversario del diavolo fosse una delle sue più grandi rivali di sempre in Europa, ovvero il Real Madrid.

I ragazzi di Arbeloa sono infatti riusciti a sconfiggere nei 90 minuti regolamentari il RedBull Lipsia, rimasto in partita fino all'80'. Chi vince va alle Final Four, raggiunte dal Milan già l’anno scorso: in caso di parità al 90' non si disputeranno i supplementari, la qualificazione verrà decisa dai calci di rigore.

L'avversario non è certamente dei più facili, visto che il Real Madrid ha trionfato nell'edizione 2021-22.