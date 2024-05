Zaniolo su Fonseca: "Un grande allenatore che dice le cose in faccia. Risultati non esaltanti alla Roma? Al Milan può fare meglio, la squadra è forte"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Aston Villa in prestito dal Galatasaray, ha parlato così di Paulo Fonseca, suo ex allenatore alla Roma che è ad un passo dalla panchina del Milan: "Fonseca per me è un grande allenatore, una bravissima persona, onesta. In campo gli piace il gioco offensivo, con lui abbiamo sempre provato ad attaccare. Mi sono trovato bene. Se andrà al Milan sarò contento per lui. Un pregio su tutti? Dice le cose in faccia ai giocatori... e fidatevi, non è scontato.

Ricordi con Fonseca? Ricordo la cura dei particolari che aveva in allenamento e la serenità mostrata in piazza difficile come Roma. Non sono qualità da tutti. Risultati non esaltanti alla Roma? Al Milan può fare ovviamente meglio, la squadra è forte. Non dimentichiamo che Fonseca con la Roma arrivò in semifinale di Europa League battendo Braga, Shakhtar e Ajax".