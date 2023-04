Caro Spalletti, l'RKO di Rrahmani e lo sgambetto di Lobotka non faranno la storia del calcio?

MilanNews.it

Giorni difficili per Luciano Spalletti, sebbene si appresti ormai a vincere uno Scudetto strepitoso, conquistato con enorme merito e che farà la storia del Napoli calcio e di Napoli città: un evento quasi unico, che farà esplodere di gioia il capoluogo campano dopo un'attesa estenuante durata 33 lunghissimi anni. Eppure il tecnico nativo di Certaldo, tra l'assenza di Osimhen, una situazione particolare tra tifo organizzato e De Laurentiis, e due scontri molto caldi contro il Milan in meno di dieci giorni entrambi persi, sul campo e nelle dichiarazioni, non sta vivendo un momento particolarmente sereno.

L'allenatore toscano, oltre ad essere un professionista incredibilmente preparato nelle idee calcistiche, è anche un personaggio mediatico non indifferente, uno di quelli che comunica spesso con battute ad effetto ed esce vincitore dalle interviste pre e post partite. Aver trovato un Maldini che lo ha imbruttito, passateci il termine, prima chiedendogli dei film di Rambo (qui la ricostruzione), poi fulminandolo con un "Ha già parlato tanto anche lui, forse anche troppo per i miei gusti" (qui le dichiarazioni), si è trovato in una situazione inedita. Ed ecco allora che al termine della sfida si lascia andare: "Io avrei voluto un giallo per Krunic che ha fatto un fallo peggiore di quello che ha fatto Zielinski, e Krunic non è stato ammonito e Zielinski sì. Krunic ha fatto 3-4 falli. Però sono cose italiane, dell’arbitro non ne parlo. Del gesto antisportivo che è bomba libera tutti nel calcio che ho visto stasera è una roba che farà la storia del calcio (il riferimento è al calcio di Leao alla bandierina, ndr)”. Come direbbe un noto dottore della fiction, e come ammette lui stesso, l'allenatore del Napoli è stato davvero troppo italiano.

La polemica a fine gara, soprattutto in caso di sconfitta, è abitudine nella nostra cultura calcistica, ma il rischio brutta figura è dietro l'angolo. In primis perché, ma qui a differenza di tante voci social, anche voci "professionali", Spalletti non ha battuto ciglio, la doppia ammonizione ad Anguissa non solo è sacrosanta, ma codificata. Non esiste una situazione di SPA (Stopping a Promising Attack) senza che venga estratto un cartellino giallo. È inutile pensare e dire che il centrocampista vada a cercare la palla o che l'intervento non è cattivo: avversario lanciato a rete, fallo, ammonizione automatica.