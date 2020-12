CorSera - Il Milan soffre, ma batte anche la Samp: una vittoria da squadra vera

Secondo Stefano Pioli, quella di ieri sera del Milan contro la Sampdoria è stata una vittoria di squadra. E come dargli torto: i rossoneri si sono infatti presentati al Marassi di Genova, un campo su cui ha sempre fatto fatica negli ultimi anni, senza Kjaer, Bennacer, Leao e soprattutto Ibrahimovic, ma hanno lottato e sofferto e alla fine è arrivata l'ottava vittoria nelle prime dieci giornate di campionato. Il Diavolo, sempre primo in classifica da solo, mantiene così inalterata la distanza da Inter (+5), Juventus e Napoli (+6).

TRE PUNTI D'ORO - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, è stata la vittoria della pazienza, della sofferenza e del cinismo: la prestazione del Milan non è stata delle migliori, l'assenza di alcuni giocatori fondamentali si è sentita, ma nonostante tutto sono arrivati altri tre punti d'oro per la classifica milanista. Senza Ibra e Kjaer, i due "vecchietti" della squadra, i rossoneri si sono presentati in campo con un'età media di 22 anni e dieci mesi, ma hanno saputo gestire comunque il match con grande maturità.

LA CARICA DI PIOLI - A dimostrazione che il successo di ieri è stato di grande importanza, a fine partita Stefano Pioli ha riunito la squadra in mezzo al campo per fare i complimenti a tutti: "Siamo una squadra vera che sfrutta le situazioni, anche quelle negative". Il tecnico milanista ha poi invitato i suoi ragazzi a non mollare perchè il campionato lungo e non hanno ancora fatto nulla.