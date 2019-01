CorSera - Milan, Leonardo vuole di più da Higuain il cui futuro resta incerto: il Chelsea è sempre in pressing

Il giorno della presentazione di Lucas Paquetà si è trasformato in quello in cui Leonardo ha rimproverato Gonzalo Higuain, richiamandolo ai propri doveri dopo una prima parte di stagione in cui non ha reso come tutti si aspettavano (solo sei gol segnati in Serie A). In via Aldo Rossi, erano convinti di aver preso in estate un vero leader, ma purtroppo il suo rendimento è stato piuttosto deludente, soprattutto dopo la famosa sceneggiata contro la Juventus.

LE PAROLE DI LEO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole rilasciare ieri da Leonardo sul Pipita: "Higuain ha passato un momento un po’ così che ora deve però finire, inizi a pedalare. Il gol segnato alla Spal cambia qualcosa, ma ora Gonzalo deve continuare e prendersi per forza le proprie responsabilità. Non deve stare dietro alle voci di mercato e rimanere concentrato. Deve decidere. Su cosa? Parlo in generale ma visto che stai qua, stai qua e fai". Parole dure con le quali il dirigente brasiliano ha voluto togliere alibi a Higuain, che intanto continua ad essere corteggiato e sognato da Maurizio Sarri e dal Chelsea.

PRESSING CHELSEA - Fino alla gara di Supercoppa di Gedda contro la Juventus, l'attaccante argentino resterà certamente al Milan, poi il suo futuro è un'ipotesi: i Blues faranno infatti certamente un tentativo per portare Gonzalo a Londra. Il Pipita, si sa, tornerebbe volentieri a lavorare con Sarri, con il quale si era trovato molto bene a Napoli, ma non va dimenticato che, oltre all’ok del Milan, servirà anche quello della Juventus, proprietaria del cartellino. Insomma, la situazione è in continua evoluzione e dopo le parole di ieri di Leonardo può succedere davvero di tutto.