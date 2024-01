esclusiva mn - Biasiolo: "Loftus-Cheek sta tornando. Ho la sensazione che Pioli..."

vedi letture

Riguardo al successo del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giorgio Biasiolo, ex rossonero. Ecco le sue parole.

Il Milan di Empoli ti ha definitivamente convinto?

“Io penso che la vittoria contro l’Empoli sia importante, ma non bisogna eccessivamente esaltarsi: la caratura dell’avversario doveva essere ampiamente alla portata del Milan”.

Gli aspetti tattici che ti hanno convinto maggiormente?

“Si sono viste delle trame di gioco migliori rispetto agli ultimi due mesi. Per esempio, nell’azione del primo gol di Loftus-Cheek, che - gradualmente - sta tornando quello di iniziò stagione”.

Quali note dolenti non ti hanno invece portato a pensare a un Milan definitivamente “guarito”?

“L’approccio iniziale alla partita. In più, non ho avuto la sensazione di una squadra attenta e concentrata psicologicamente per tutti i 90’. Sotto questo aspetto, Pioli ha ancora molto da lavorare. Soprattutto con i più giovani e con i nuovi arrivati”.

Per quali ragioni il Milan ha subito così tanti infortuni nel corso di questa stagione?

“Credo che, ormai, si giochino troppe partite. Ci si sta dimenticando dell’importanza di allenarsi bene, nel calcio di oggi non c’è il tempo materiale. Il risultato è quello che abbiamo visto nel Milan di quest’anno. Per esempio, già mercoledì i rossoneri dovranno affrontare l’Atalanta e mi aspetto una partita molto complicata per ritmo e intensità”.

Ritieni che il ciclo di Pioli sulla panchina dei rossoneri sia terminato?

“Io ho la sensazione che Pioli non sarà più l’allenatore del Milan il prossimo anno. Troppi alti e bassi. Anche il gioco non è sempre sufficiente e soddisfacente. Non sai mai cosa aspettarti da una partita dei rossoneri”.