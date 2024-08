esclusiva mn Durante: "Emerson Royal è un cavallo pazzo. Sarà determinante l'allenatore"

Emerson Royal è il terzo acquisto del Milan 2024/25. Intervenuto in esclusiva su MilanNews.it, l'esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante, noto agente FIFA, intermediario, giornalista e commentatore, ci dice la sua sul volto nuovo dei rossoneri:

Sabatino Durante, Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Come valuti questo profilo?

"Ragazzo dalle grandi qualità fisiche e che sa fare sia la fase difensiva che offensiva. Dall'altra parte lo accompagna la nomea di un carattere un po' particolare, diciamo sui generis e per questo non è stato accettato dalla nazionale brasiliana".

Può essere un valido titolare per questo Milan?

"Le qualità fisiche e tecniche sono indubbie, anche se espresse a corrente alternata. Sotto questo aspetto sarà fondamentale il ruolo di Fonseca. A volte con questi 'cavalli pazzi' serve solo l'allenatore giusto capace di dargli fiducia. Se Fonseca riesce nell'intento troverà un terzino destro di livello".

Il Tottenham lo saluta senza troppi rimpianti

"Il nostro campionato non è così eccelso. Una volta gli scarti della Serie A andavano forte in Inghilterra, ora il contrario. Può essere anche considerato una scommessa, perché si tratta di recuperare al massimo le qualità del ragazzo. Ma dal mio punto di vista ha tutto per fare bene, perché è uno che è in grado di farti tutta la fascia per 20 volte in una partita. Inoltre con 15 milioni di euro non è facile trovare un titolare per una big".

15 milioni è un prezzo congruo per il suo valore?

"È congruo tutto ciò che paghi. Ci si stupisce che nessuno abbia ancora pagato la clausola di Osimhen, ma se tu metti un prezzo e l'altro non lo paga significa che non vale quanto chiedi. Il prezzo lo fa il mercato e nel caso di Emerson questo è il punto d'incontro tra Milan e Tottenham".

Restando in tema brasiliani, è spuntato il nome di Danilo per la mediana

"In quel ruolo c'è tanto da cui attingere in Brasile e Argentina, mentre se prendi un giocatore dalla Premier League il rischio è di pagarlo di più".

Qualche nome?

"Rios del Palmeiras e André del Fluminense sono a mio avviso giocatori che alzano il livello della qualità e della competitività".