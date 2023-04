Gazzetta - Chi è più forte di Maignan? Anche Donnarumma lo guarda dal basso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da quando è tornato tra i pali della porta rossonera, dopo 5 mesi di assenza per infortunio, la domanda è tornata a essere evocata con maggiore frequenza: Mike Maignan è il portiere più forte del mondo? La risposta è sì, o quantomeno dopo lui e Courtois tutti gli altri sembrano essere stati messi in riga.

Donnarumma chi?

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, che si fa questa stessa domanda, Mike Maignan e il portiere del Real Thibaut Courtois in questo momento sembrano essere portieri che appartengonon letteralmente a un'altra categoria. Colleghi illustri come Allison, Oblak ed Ederson non hanno la stessa continuità di rendimento o la stessa capacità di essere decisivi. E sì, anche Gigio Donnarumma: proprio quel portiere di cui al Milan Mike ha raccolto un'eredità che sembrava pesantissima e che invece l'aquila rossonera ha sollevato fino al cielo facendola cadere nel dimenticatoio. Maignan è il Milan oggi ed è un faro dello spogliatoio rossonero come dimostrano gli elogi che piovono anche dalle bocche dei suoi compagni: da Tomori a Messias, fino anche a un Adli che quest'anno ha giocato solo briciole di partita.

Ora et labora

La regola di San Benedetto, monaco del quinto secolo, ha reso noto il celebre motto: "Ora et Labora". Questo vale anche per la vita di Mike Maignan che è un fervente cattolico come non smette di testimoniare nei suoi post social in cui usa sempre poche parole ma ogni volta capaci di motivare chiunque ed esaltare i sostenitori rossoneri e non solo. In più è un lavoratoee incredibile: fin dai suoi primi giorni a Milanello, filtravano chiacchiere di un portiere mai sazio con una voglia di lavorare e di migliorarsi propria solo dei grandissimi campioni. Una professionalità che gli ha riconosciuto proprio Tomori nell'intervista a fine partita contro il Napoli: "Mike trasmette tanta calma alal squadra e fuori dal campo è così professionale". Un faro, una guida che è mancata per tanto tempo a Pioli e al Milan ma che oggi ne sta facendo le fortune.