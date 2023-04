Gazzetta - Gli insostituibili di Pioli: da loro parte la doppia rincorsa Champions

MilanNews.it

Il Milan nel prossimo mese e mezzo si troverà in gara su due piste diverse ma il premio, per certi versi, è lo stesso: la Champions League. In campionato si rincorre un piazzamento tra le prime quattro per garantirsi la possibilità di giocare anche nella prossima edizione. In campo europeo si sogna addirittua la finale, con l'ostacolo Inter da superare, tutt'altro che banale anzi forse il più ostico. Pioli si aggrappa ai suoi insostituibili.

Sempre presenti

La Gazzetta dello Sport fa una rassegna dei giocatori più utilizzati da Stefano Pioli in questa stagione. In campionato sono ben quattro i calciatori rossoneri che hanno superato i 2000 minuti di presenza: si tratta di Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Pierre Kalulu. Per i primi tre si tratta letteralmente di tre pedine assolutamente incollate allo scacchiere di Pioli, tre uomini di cui si priva molto difficilmente l'allenatore rossonero. Pe Kalulu la storia è un po' diversa: nelle ultime partite gioca con più alternanza insieme a Simon Kjaer che ha recuperato una gran forma. Ma questa è anche una buona indicazione: considerata anche la presenza di Malick Thiaw, la difesa rossonera arriva a questo rush finale con tante soluzioni differenti. I più presenti in Champions, invece, sono Leao e ancora una volta Tonali: proprio loro due sono il simbolo di questo Milan, il talento e il tifoso. Due delle tante certezze della squadra rossonera nelle serate speciali.

Giroud e i muscoli

E poi c'è l'esperienza. Detto già di Simon Kjaer che con Tottenham e Napoli è salito letteralmente in cattedra, va sottolineato anche Olivier Giroud. Attaccante infinito per la generosità e il sacrificio che mette ogni minuto che passa sul terreno di gioco nonostante la carta di identità ingiallita e soprattutto al quantità di partite (di alto livello) giocate nell'ultimo anno. Anche al Maradona, nonostante il rigore sbagliato e un gol mangiato, alla fine è stato lui a metterci lo zampino. E poi a centrocampo affianco di Tonali ci sono i due ex Empoli; Bennacer e Krunic che contro i partenopei sono diventati quasi interscambiabili. Con la prestazione di Bologna anche Tommaso Pobega si è inserito come alternativa solida specialmente nelle gara di campionato in cui servirà una maggiore rotazione. Infine è giusto citare Mike Maignan, poco presente in questo campionato a livello di minutaggio, ma tremendamente decisivo le volte che è stato in campo.