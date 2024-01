Gazzetta - I rimpianti del Milan e di Pioli (che ora ha una grande paura)

Sembrava tutto pronto per festeggiare finalmente dopo diverso tempo la quinta vittoria di fila in Serie A, ma il gol su rigore di Orsolini ha rovinato tutto: ieri sera il Milan non è andato oltre il 2-2 contro il Bologna e lo ha fatto al termine di una partita in cui i rossoneri hanno sbagliato due calci di rigore (Giroud nel primo tempo, Theo Hernandez nella ripresa). Un vero peccato perchè con un successo, oltre a tenere lontano le inseguitrici, il Diavolo avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica.

RIGORI E DIFESA - Come spiega stamattina La Gazzetta Sportiva, i rimpianti in casa rossonera sono parecchi, a partire dai due rigori sbagliati. E chissà che dalla prossima volta non ci sia un nuovo rigorista: "Leao mi ha detto che il prossimo lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti però magari in partita…" ha dichiarato Pioli nel post-partita. Vedremo chi calcerà il prossimo penalty, ma intanto c'è da sistemare la fase difensiva perchè questo Milan subisce troppi gol: 23 gol in 21 partite di campionato. A Pioli, in particolare, non è piaciuto come la sua squadra ha difeso in occasione del rigore concesso al Bologna: "Non c’entrano fortuna o sfortuna, ma dopo esserci riportati in vantaggio non dovevamo concedere al Bologna l’occasione del rigore. Non eravamo in superiorità numerica, di più: siamo dieci giocatori dentro l’area e non aiutiamo Theo in raddoppio, non leggiamo bene l’inserimento".

LA PAURA DI PIOLI - C'è però un'altra cosa che non lascia dormire tranquillo il tecnico rossonero, vale a dire il possibile risvolto psicologico per il pareggio subito ieri nel recupero: "Andiamo via con rammarico. Un peccato perché la prestazione l’abbiamo fatta. Ci deve insegnare che non puoi mollare l’attenzione in fase difensiva come nell’ultima azione del rigore. Era una partita molto importante da vincere. Abbiamo avuto 10 occasioni noi e 4 il Bologna. Mentalmente devo lavorare bene io con la squadra alla ripresa degli allenamenti. Ho paura che il gruppo finisca per subire un po’ questo risultato non così positivo". L'anno scorso, dopo il pari in rimonta nel recupero subito contro la Roma, iniziò un periodo disastroso per il Milan e Pioli vuole assolutamente evitare che si ripeta quel crollo.